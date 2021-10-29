В симферопольских парках под прививочные оборудуют палатки МЧС

Прививочная кампания пошла в рост поле введения QR-кодов Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Симферополе в центральных парках под прививочные кабинеты оборудуют палатки МЧС. Об этом сообщил врио министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский.

- Сегодня выехали в Симферополе 5 модульных ФАПов, которые будут установлены возле торговых центров и на Центральном рынке, - отметил он. - С МЧС обсуждается возможность установки дополнительных палаток в городских парках, таких как парк Тренева, Гагаринский парк.

По словам главы Минздрава, темпы вакцинации растут, и под прививочные кабинеты ищут дополнительные помещения.

Плановый показатель вакцинации составляет в Крыму 1 миллион 212 тысяч человек.

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