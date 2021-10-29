Максимум смертей от коронавируса зарегистрирован в Крыму

За сутки от коронавируса в Крыму скончались 18 человек. Фото: Архив КП

Смертность от Covid-19 продолжает расти в Крыму. Максимальный суточный показатель снова обновил антирекорд. За сутки от последствий коронавируса скончались 18 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. Наибольшим стало и число заболевших. Коронавирус подтвердился у 693 человек.

Все с начала пандемии в республике выявлено 95 358 положительных на Covid-19.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 11 818 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 1216 человек, за весь период пандемии – 81 964.

В Крыму, напомним, действует масочный режим, пропуск в общественные места осуществляется при предъявлении QR-кодов, с 30 октября непривитые люди старше 60 людей отправляются на обязательную самоизоляцию.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50