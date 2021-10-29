В Симферополе маршрутки ходят не по графику из-за огромных пробок

В Симферополе не соблюдается график движения общественного транспорта. Фото: Крым 24

Несмотря на то, что недавно на остановках общественного транспорта в Симферополе появилось обновленное расписание, маршрутки все равно ходят не по графику. Жители села Дубки жалуются, что из дома приходится выходить за два-три часа, только в таком случае есть вероятность добраться до пункта назначения вовремя.

- Если 07.55 вышли – все. Здесь можно стоять хоть до 09.30. Очень плохо ходят маршрутки, – приводит «Крым 24» слова сельской жительницы Елены Рыжик.

До 08.00 утра автобусы еще ходят по заданному графику, однако позже добраться на работу становится куда сложнее. Нередко с жалобами пассажиров сталкиваются сами водители, которые не прочь ехать быстрее, однако такой возможности нет – движение в городе тормозят пробки.

- На Кирова ремонт делают. Бывает, что задерживаемся. Вот и все. Если в пробках стоять – как же ты перескочишь? Как ты приедешь быстрее? Только в этом причины, – цитирует СМИ водителя автобуса Сергея Суфьянова.

По словам начальника управления транспорта и связи администрации Симферополя Анастасии Волковой, автобусы выходят на свои маршруты вовремя, однако из-за текущего ремонта дорог в городе транспорт может застрять в пробке на 40 минут.

- Управлением были разработаны интервалы движения, которые в настоящий момент перевозчики стараются соблюдать. Эти интервалы вывешены непосредственно во всех автобусах, с которыми жители могут ознакомится, – уточнила Волкова.

В свою очередь, в министерстве транспорта не прекращается работа с перевозчиками: во всех муниципалитетах проводят рейды, а ан проблемных маршрутах увеличивают количество автобусов. В настоящий момент обслуживание происходит в Лекарственном и селе Ключи.

Еще одна проблема – недостаточное количество водителей. Требуется подготовить еще 500 человек, чем занимается предприятие «Крымтроллейбус».

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