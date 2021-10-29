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Происшествия29 октября 2021 18:19

Пьяный феодосиец поджег квартиру, в результате погибли два человека

Мужчина во всем признался, правоохранители продолжают расследование
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Феодосиец поджег квартиру бывшей жены, погибли два человека

Феодосиец поджег квартиру бывшей жены, погибли два человека

Фото: Архив "КП"

Правоохранители возбудили уголовное дело против феодосийца, который поджег квартиру своей бывшей жены, сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова. В результате пожара погибли два человека.

- Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Феодосии. Он подозревается в убийстве двух лиц, совершенном опасным способом (пункты «а, е» части 2 статьи 105 УК РФ), – сообщила Постнова.

Уточняется, что 27 октября этого года при тушении пожара в квартире дома по улице Щебетовская в Феодосии были обнаружены тела 51-летней хозяйки квартиры и ее 49-летнего сожителя.

Специалистам удалось установить очаг возгорания со следами поджога. В кратчайшие сроки был обнаружен подозреваемый, которым оказался 27-летний местный житель, работающий разнорабочим в Москве. Мужчина вернулся на несколько дней из столицы и пришел к бывшей супруге. Так как он вел себя агрессивно, женщина с детьми ушла к подруге, а нетрезвый мужчина поджег куртку, закрыл входную дверь в квартиру и скрылся. В результате воспламенилась вся квартира, огонь унес жизнь его бывшей тещи и ее сожителя, которые отравились угарным газом.

Подозреваемый не стал отрицать содеянное. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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