В Ялте пальмам поставили капельницы, чтобы избавить от вредителей

В Ялте пальмам поставили капельницы. Фото: Янина Павленко/telegram

Специалисты «Зеленстроя», используя специальные технологии, пытаются спасти пальмы от насекомых-вредителей в Ялте, сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

По ее словам, сама технология – это крупнокапельная пропитка: 5-литровый бак с водой и препаратом размещается на верхушке дерева и через специальные отверстия жидкость поступает в ствол.

- Именно там живет пальмовый мотылек, который нарушает точку роста, убивая тем самым пальму. Если вы видели деформацию на листьях и перфорацию - скорее всего дерево поражено. Специалисты считают «капельницы» очень эффективными и проводят их дважды год, но при необходимости делаем и профилактику , – сообщила Павленко.

В настоящий момент работы ведутся Приморском парке, на очереди вся набережная. Ради безопасности местных жителей во время работ деревья огораживают.

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