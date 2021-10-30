Построенный в Керчи патрульный корабль впервые вышел в море

Патрульный Корабль "Сергей Котов" спустили на воду в Керчи в январе этого года. Фото: Скрин из видео Министерства обороны

Новейший патрульный корабль проекта 22160 «Сергей Котов», построенный для Черноморского флота на керченском судостроительном заводе им. Бутомы, впервые вышел в море для прохождения заводских ходовых испытаний, сообщает пресс-служба Министерства обороны. Выход в акваторию Чёрного моря состоялся из военной гавани Новороссийской военно-морской базы

- Испытания проводятся штатным экипажем совместно с заводской сдаточной командой с целью проверки основных параметров корабля, всех корабельных устройств, механизмов и оборудования на соответствие техническим условиям и являются одним из важных этапов перед приёмом корабля в состав Военно-Морского Флота, который планируется осуществить в конце текущего года,- говорится в сообщении.

В ходе первого этапа заводских испытаний в море будет проверена работа систем жизнеобеспечения, энергетики и живучести, работа средств радиотехнического вооружения, связи, вентиляции и кондиционирования, а также показатели скорости, маневренности и остойчивости корабля.

Перед началом испытаний экипаж корабля освоил навыки проведения швартовых операций, эксплуатации, технического обслуживания и практического применения бортовых систем, устройств и механизмов фрегата.

После завершения данного этапа ходовых испытаний судостроители совместно с экипажем проведут ревизию корабельных систем, устройств и механизмов, а также продолжат его подготовку к следующему этапу в соответствии с планом Государственных испытаний.

Патрульный корабль проекта 22160 «Сергей Котов» спустили на воду в январе этого года. Корабли этого проекта обладают водоизмещением до 1,7 тысячи тонн и способны развивать скорость свыше 25 узлов. На кораблях предусмотрено базирование 12-тонного вертолета.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50