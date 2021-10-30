Информация об ограничениях по QR-кодам в Крыму нанесена на карту портала стопкоронавирус.рф

Код и сретификат с паспортом нужно брать с собой даже в парикмахерскую Фото: Архив "КП"

Информация о действующих в Крыму ограничениях по QR-кодам нанесена на карту портала стопкоронавирус.рф. Ежесуточно портал посещают до 4 миллионов человек, поскольку ограничительные меры отличаются по регионам.

С 25 октября на территории Республики Крым действует система QR-кодов. Без него или бумажной справки о вакцинации от COVID-19, перенесенном коронавирусе запрещено посещение торговых центров и крупных магазинов, учреждений культуры, общепита, бытовой сферы, отелей и гостиниц. Для поселения туристам необходимо иметь ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до въезда.

Ограничения из-за коронавируса введены в 47 регионах России. Чтобы любой житель мог разобраться, какие именно ограничения и на какой срок утверждены органами власти и введены в городе, регионе информация собрана и представлена на сайте стопкоронавирус.рф. Обновление происходит по мере введения ограничений. На карте отражена актуальная информация о заболевших и вакцинированных.

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