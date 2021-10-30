К нерабочей неделе «Крымтроллейбус» запустил аудиогид в троллейбусах между Симферополем и Ялтой

Экскурсия доступна через приложение в любом троллейбусе от Симферополя до Ялты
Фото: Архив "КП"
Предприятие «Крымтроллейбус» запустило экскурсионное сопровождение на междугородных линиях из Симферополя в Алушту и Ялту и обратно. Экскурсия идет через специальное приложение, которое можно скачать по QR-коду.
- Эта задумка пришлась по душе нашим пассажирам, и мы решили пойти дальше и оснастить все наши троллейбусы, курсирующих между Симферополем, Алуштой и Ялтой возможностью прослушать экскурсию при помощи собственного смартфона, - рассказал первый заместитель генерального директора предприятия Вячеслав Мартынов. - В этом нам помогло приложение, воспользоваться услугами которого сможет каждый наш пассажир, просто перейдя по QR-коду, размещенному на специальном плакате в салоне троллейбуса.
Экскурсия из Симферополя в Ялту повествует о 38 памятниках природы, истории, культуры и архитектуры Крыма, из Ялты в Симферополь - об известных крымских легендах.
Самую протяженную троллейбусную трассу в мире от Симферополя до Ялты оснастили электронным аудиогидом к 60-летию запуска первого троллейбуса по междугороднему маршруту.
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