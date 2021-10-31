Крымские спасатели провели операцию по уничтожению боеприпасов времен войны

В поселке недалеко от Симферополя спасатели смогли ликвидировать 900-киллограммовую морскую якорную мину М-26 Фото: Архив "КП"

За один день сотрудники МЧС в Севастополе провели три операции по ликвидации боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасатели вместе с пиротехниками работали на воде и на суше в Гильзовой бухте Севастополя.

- Всего в Гильзовой бухте обезврежено 2 290 взрывоопасных предметов. Сейчас, на финальном этапе, обнаружено 340 боеприпасов, которые были уничтожены. Параллельно еще одна водолазная группа выполняла подводные работы у побережья поселка Николаевка,- отметили в пресс-службе.

В поселке недалеко от Симферополя спасатели смогли ликвидировать 900-киллограммовую морскую якорную мину М-26 с зарядом взрывчатого вещества в 254 килограммов. Третью операцию сотрудники ведомства провели на севастопольском полигоне МЧС России. Спасатели одновременно взорвали 7 авиабомб.

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