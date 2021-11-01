Новый антирекорд по коронавирусу в Крыму: плюс 725 заболевших

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму за 31 октября зарегистрировали 725 человек с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе здравоохранения РК.

С начала пандемии в республике выявили 97 496 заболевших.

За сутки лаборатории республики обследовали на ковид 8656 человек.

Выздоровели после перенесенного коронавируса 699 человек за сутки, а за весь период с начала пандемии - 84 392 человека.

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