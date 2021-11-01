Рост цен в Крыму прогнозируют эксперты к концу года

В сентябре стоимость минимального продуктового набора в республике выросла на 3,7% Фото: Надежда ДАЦЮК

В конце года в Крыму прогнозируют рост цен на продукты питания. Об этом сообщил председатель Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев.

- К сожалению, цены будут расти и дальше. А нашему правительству необходимо тщательно отслеживать ситуацию. И как следствие — повышение цен должно сказываться на увеличении заработной платы граждан, - сообщил Сергей Макеев изданию ForPost.

По его словам, сейчас рынок в Крыму находится на «плато», и цены не будут значительно колебаться в сторону увеличения. Это связано, в том числе, и с предпраздничным временем, когда люди не так сильно смотрят на ценники, покупая блюда к новогоднему столу.

Эксперт также подчеркнул, что подорожание началось уже давно, и привел пример: автомобили за несколько лет подорожали на 60%.

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