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Общество1 ноября 2021 11:18

Рост цен в Крыму прогнозируют эксперты к концу года

Сейчас, по мнению экспертов, рынок находится на плато
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
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В сентябре стоимость минимального продуктового набора в республике выросла на 3,7%

В сентябре стоимость минимального продуктового набора в республике выросла на 3,7%

Фото: Надежда ДАЦЮК

В конце года в Крыму прогнозируют рост цен на продукты питания. Об этом сообщил председатель Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев.

- К сожалению, цены будут расти и дальше. А нашему правительству необходимо тщательно отслеживать ситуацию. И как следствие — повышение цен должно сказываться на увеличении заработной платы граждан, - сообщил Сергей Макеев изданию ForPost.

По его словам, сейчас рынок в Крыму находится на «плато», и цены не будут значительно колебаться в сторону увеличения. Это связано, в том числе, и с предпраздничным временем, когда люди не так сильно смотрят на ценники, покупая блюда к новогоднему столу.

Эксперт также подчеркнул, что подорожание началось уже давно, и привел пример: автомобили за несколько лет подорожали на 60%.

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