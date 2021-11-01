В Роспотребнадзоре рассказали, с чем связан резкий рост заболеваемости коронавирусом в Крыму

На сегодня темпы вакцинации в Крыму резко увеличились Фото: Виталий ПАРУБОВ

Низкий охват иммунизации против коронавируса и несоблюдение противоэпидемиологических требований стали причинами резкого роста заболеваемости ковидом в Крыму.

- К сожалению, мы входили в октябрь с низкими цифрами охвата иммунизации против ковида, хотя доступность вакцинации была повсеместной по всем муниципальным образованиям Республики Крым и в Севастополе. Но активность населения была недостаточно высокая, - сообщила глава межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская в эфире телеканала «Миллет».

По ее словам, заболеваемость коронавирусом также выросла на фоне осеннего подъема роста заражения респираторными вирусными инфекциями.

Также Наталья Пеньковская подчеркнула, что крымчане продолжают нарушать противоэпидемические мероприятия, которые были прописаны в нормативно-правовых актах республики. В частности, масочный режим и социальное дистанцирование.

При этом в республике фиксируют рост темпов вакцинации. Однако в Роспотребнадзоре отмечают, что крымчане начали прививаться слишком поздно.

Больше всего заболевших на сегодня в Алуште, Ялте, Симферополе и Бахчисарайском районе.

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