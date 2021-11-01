Во второй день работы блокпостов в Севастополь не пустили больше ста машин

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

На въезде в Севастополь, где были установлены блокпосты, во второй день задержали 124 машины и два экскурсионных автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

- При этом на блокпостах отмечают снижение транспортного потока по сравнению с предыдущим днем. Водители и пассажиры осведомлены о введенных в городе ограничениях, а для поездок у них имеются веские основания, - сообщили в пресс-службе правительства города.

Также четыре человека на железнодорожном вокзале города оказались без нужных документов для въезда в Севастополь.

Напомним, блокпосты на въезде в Севастополь установили с 30 октября по 7 ноября. В город могут попасть граждане, у которых есть QR-код о перенесенном заболевании или вакцинации или ПЦР-тест. Эти же документы проверяют на блокпостах и у тех, кто выезжает из города.

За первый день работы блокпостов было задержано больше 200 машин. 10 человек не пропустили через пункт контроля на железнодорожном вокзале.

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