Юго-восточный обход вокруг Симферополя начнут строить в следующем году

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На строительство юго-восточного объезда Симферополя будет выделено около 250 миллионов рублей. Проводить работы будет компания АО «ВАД», сказано в документе, опубликованном на сайте правительства Крыма.

В распоряжении также указано, что монтажные работы будут проводиться на участке от Донского до Перевального. Обход должен соединить трассу «Таврида» с Южнобережным шоссе. Это позволит перенаправить туристический автомобильный поток, который идет с Крымского моста, в обход Симферополя.

Стоимость подготовительных строительных работ составит 251,9 миллиона рублей. Подрядчик обязуется выполнить работы до 31 декабря 2022 года. Своими силами компания должна сделать не меньше 25% работ.

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