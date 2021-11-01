В Симферополе возможны перебои с подачей воды до 5 ноября

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В ГУП РК «Вода Крыма» предупредили о возможных перебоях с подачей воды с 29 октября по 5 ноября. Это связано с переключением водопроводов.

Так, по данным КИА, водоснабжение может отсутствовать с 08.00 2 ноября до 08.00 3 ноября на улице Киевская, Степная, Заречная, в переулке Строительный, СТ «Дзержинец», с. Мирное, с. Богдановка, ул. Железнодорожная, п. Давыдовка, п. Молодежное - 2,3, 4, 5, а также в пгт ГРЭС, пгт Аграрное, пгт Комсомольское, с. Укромное, СНТ «Энергетики», микрорайон Москольцо, ул. Кечкеметская, ул. Ростовская, ул. Гагарина, ул. Набарежная, ул. Смольная, ул. Никанорова, ул. Л. Чайкиной, ул. Шалфейная, ул. Вишневая, ул. Полюсная, ул. Донская, ул. Стрелковая, а также на прилегающих улицах и переулках.

Также на указанных улицах и в микрорайонах может отсутствовать водоснабжение с 22.00 3 ноября до 06.00 4 ноября.

Кроме того, могут быть перебои с водоснабжением с 22.00 4 ноября до 06.00 5 ноября на улицах Киевская, мкр. Москольцо, ул. Кечкеметская, ул. Ростовская, ул. Гагарина, ул. Набережная, ул. Смольная, ул. Никанорова, ул. Л. Чайкиной, ул. Шалфейная, ул. Вишневая, ул. Полюсная, ул. Донская, ул. Стрелковая, а также на прилегающих улицах и переулках.

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