В Симферополе на площади Куйбышева начали обустраивать фонтан

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе продолжается благоустройство площади Куйбышева. Как сообщил глава администрации Симферополя Валентин Демидов, на объекте приступили к работам по наладке насосного оборудования для фонтана.

- Завершается укладка плитки на объекте. Кроме того, завезена уличная мебель и смонтировано освещение, - рассказал Демидов.

Напомним, что закончить ремонт на площади Куйбышева планируется до 15 ноября. На благоустройство было выделено 67,6 миллиона рублей.

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