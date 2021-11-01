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Происшествия1 ноября 2021 18:29

Два торговых центрах Симферополя оцепили

По словам очевидцев, там ищут бомбу
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"

Фото: Архив "КП"

В Симферополе эвакуировали людей из торговых центров «Лоцман» и «Центрум», что на улице Севастопольская. Об этом КП-Крым сообщили очевидцы.

- Я гуляла с детьми около «Центрума» и смотрю, что люди оттуда выходят толпами. А потом здание оцепили. Может быть, ищут бомбу, - предположила посетительница.

Напомним, 1 ноября в Севастополе поступила информация о заминировании правительства города. Бомбу в здании не нашли.

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