120 членов избирательных комиссий Крыма попали под санкции Зеленского

В санкционный список попали больше 200 юридических и физических лиц

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал решение Совнацбеза о персональных экономических санкциях в отношении должностных лиц и компаний, ведущих свою деятельность в российском Крыму. В санкционных списках больше 50 юридических лиц, 120 членов избирательных комиссий, руководители управления ФСБ и Следкома.

Под запрет экономической деятельности с украинским государством попали начальник управления ФСБ России по РК и Севастополю Леонид Михайлюк, руководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, министр имущественных и земельных отношений Крыма Лариса Кулинич, а также лидер байк-клуба «Ночные волки» Александр «хирург» Залдостанов. Запрет введен на срок от 3 до 10 лет.

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