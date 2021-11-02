Трое керчан вынесли с железнодорожной станции больше тонны металла

Похищенные железнодорожные подкладки под рельсы. Фото: Пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте

В Керчи полицейские задержали трех местных жителей за кражи деталей железнодорожного пути. По информации пресс-службы Крымского линейного управления МВД России на транспорте, молодые люди в возрасте от 19 до 35 лет осуществили три кражи металла общим весом более тонны. Мужчины оказались ранее неоднократно судимы.

- Подозреваемые проникали на территорию железнодорожной станции и перекидывали через забор имущество, а позже вывозили на автомобиле и сдавали скупщикам. В итоге мужчины похитили свыше 160 подкладок под рельсы, а также другие металлические детали верхнего строения пути – клеммы и болты, это около 1200 кг металла, – заявили в полиции.

Кражи совершались с июля по август этого года, а общая сумма причинённого ущерба составила более 76 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время предварительное расследование окончено, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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