Погода на 3 ноября 2021 года в Крыму и Севастополе: нагрянули осенние дожди

Среда будет дождливой.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
3 ноября на Крымском полуострове никаких опасных метеорологических явлений не ожидается, кратковременные дожди не счет – с неба покапает, да и перестанет.
- В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью и утром кратковременный дождь; днем без существенных осадков. Ветер юго-западный до 12 м/с. Температура воздуха днем +16...+18°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В городе-герое Севастополе облачно с прояснениями. Дождливо. Ветер южный до 14 м/с. Днем тепло до +18°.
Температура воды в Черном море +13…+17°.
Синоптики обещают, что завтра, в четверг 4 ноября дожди прекратятся, а днем потеплеет на 2-3°.
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