Вид на Крымский мост из космоса от крымского космонавта

Командир экипажа корабля «Союз МС-19», космонавт-испытатель, Герой России Антон Шкаплеров показал вид Крымского моста с околоземной орбиты. На своей странице в социальных сетях астронавт регулярно публикует снимки Крымского полуострова, сделанные с борта Международной космической станции (МКС).

- С момента завершения моей третьей космической экспедиции мост стал еще больше, и из космоса это прекрасно видно,- отметил Шкаплеров.

Накануне уроженец Севастополя, герой России, космонавт-испытатель опубликовал фото Крымского полуострова и передал привет крымчанам. Также в его Instagram вид детского центра «Артек» из космоса.

В коллекции Шкаплерова разные виды Крыма с борта МКС

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