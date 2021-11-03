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Общество3 ноября 2021 10:59

Шкаплеров показал вид Крымского моста с околоземной орбиты

Космонавт выкладывает в своем Instagram виды родного Крыма из космоса
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
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Вид на Крымский мост из космоса от крымского космонавта

Вид на Крымский мост из космоса от крымского космонавта

Командир экипажа корабля «Союз МС-19», космонавт-испытатель, Герой России Антон Шкаплеров показал вид Крымского моста с околоземной орбиты. На своей странице в социальных сетях астронавт регулярно публикует снимки Крымского полуострова, сделанные с борта Международной космической станции (МКС).

- С момента завершения моей третьей космической экспедиции мост стал еще больше, и из космоса это прекрасно видно,- отметил Шкаплеров.

Накануне уроженец Севастополя, герой России, космонавт-испытатель опубликовал фото Крымского полуострова и передал привет крымчанам. Также в его Instagram вид детского центра «Артек» из космоса.

В коллекции Шкаплерова разные виды Крыма с борта МКС

В коллекции Шкаплерова разные виды Крыма с борта МКС

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