Подрядчик не успеет сдать площадь Ленина в этом году

Реконструкция на главной площади города началась еще 20 апреля 2021 года. Фото: Пресс-служба Регионального проектного офиса Крыма

Власти города намерены расторгнуть контракт с подрядчиком, который занимался реконструкцией площади Ленина в центре Симферополя, сообщил председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

Сроки сдачи реконструкции могут быть опять перенесены, но уже на следующий год.

- На этот объект я выходил месяц назад, действительно подрядчик некачественно выполнял работы... Со стороны «Роскапстроя» были выдвинуты замечания. К сожалению, подрядчик не сделал выводы. И со стороны администрации были неоднократно претензии, но подрядчик и претензии, и замечания не устранял. Сейчас ведется работа по расторжению контракта по площади Ленина. Контракт будет заключен с новым подрядчиком, и мы сможем все-таки довести до логического завершения, но, к сожалению, не успеем до конца года, - отметил он в эфире телеканала «Миллет».

Напомним, обустройство площади имени Ленина в Симферополе началось в конце апреля, контракт заключен на сумму 110 миллионов рублей. По планам, на площади заменят плитку, высадят новые растения, установят скамейки и современное освещение. Работы должны завершить к 1 сентября.

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