В Симферополе открылась выставка «Памяти народного ополчения всех времен»

Фото: Министерство внутренней политики и информации РК

В Симферополе в честь Дня народного единства открылась выставка «Памяти народного ополчения всех времен». Как сообщили в пресс-службе министерства информации Крыма, проект подготовлен на основе материалов ГБУ РК «Центральный музей Тавриды», Государственного комитета по делам архивов РК, Министерства культуры РК, личных архивов Ченнык С., фотоархивов Немчиновой Е., Кадникова А., Охрименко И.

- Как мы видим, Россия не только осталась единым государством, но и успешно развивается. Все это возможно благодаря несокрушимому характеру нашего народа. В трудный час мы все объединяемся и находим неисчерпаемый ресурс, состоящий из мужества, героизма и самоотдачи. Крымчанам необходимо это помнить, так как без истории нет будущего, - отметил министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Михаил Афанасьев.

Весь ноябрь для жителей и гостей республики будет доступна выставка. В течение месяца можно будет увидеть, как формировалось народное ополчение, и познакомиться с исторической справкой

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