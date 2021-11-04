Страницу правительства Севастополя в Instagram разблокировали

В среду правительство создало новую страницу. Фото: Александра Тимощенко

Профиль правительства Севастополя в Instagram разблокировали, сообщили на странице портала.

Старый профиль правительства, на котором было почти 10 тысяч подписчиков, заблокировали из-за того, что на странице было «слишком много ответов на комментарии пользователей». Поэтому в среду правительство создало новую страницу.

- Благодарим администрацию сети, что не прошли мимо и в индивидуальном порядке рассмотрели обращение. Огромное спасибо нашим подписчикам, кто поддержал репостами наши публикации. Все было не зря, - отметили в пресс-службе.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50