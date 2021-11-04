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Общество4 ноября 2021 17:50

Лукашенко поздравил крымчан с Днем народного единства

Президент вышел на связь во время заседания Высшего госсовета Союзного государства
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
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Фото: Скриншот во время прямой трансляции

Фото: Скриншот во время прямой трансляции

С Днем народного единства крымчан поздравил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Глава государства вышел поздравил жителей полуострова в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства, которое проходит в режиме видеоконференсвязи. Он также отметил, что для Белоруссии союзное государство с РФ является приоритетом из приоритетов, страны создали уникальную интеграционную модель

Напомним, Владимир Путин вышел на связь из Севастополя.

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