Лукашенко поздравил крымчан с Днем народного единства

Фото: Скриншот во время прямой трансляции

С Днем народного единства крымчан поздравил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Глава государства вышел поздравил жителей полуострова в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства, которое проходит в режиме видеоконференсвязи. Он также отметил, что для Белоруссии союзное государство с РФ является приоритетом из приоритетов, страны создали уникальную интеграционную модель

Напомним, Владимир Путин вышел на связь из Севастополя.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50