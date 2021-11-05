На крымской автодороге «Судак-Грушевка» произошло тройное ДТП

Сотрудники Судакского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» ликвидировали последствия ДТП. Фото: МЧС по РК

Вчера, в 10.54, крымским спасателям поступило сообщение об аварии на автодороге «Судак-Грушевка» в районе перевала «Эльбузлы», сообщили в пресс-службе МЧС по РК. В тройном ДТП пострадали три человека.

- К месту происшествия немедленно выехала дежурная смена Судакского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 3-х человек, а также сотрудники скорой медицинской помощи, ГУ МЧС России по РК и ГИБДД, – говорится в сообщении.

Выяснилось, что произошло столкновение трех легковых автомобилей «Toyota», «Ford» и «Geely». Всем пострадавшим была оказана медпомощь на месте.

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