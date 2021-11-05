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Общество5 ноября 2021 11:00

Подтвердить учетную запись в Госуслугах можно в отдельном МФЦ Симферополя

Среди жителей города резко вырос спрос на эту процедуру
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Пройти процедуру подтверждения учетной записи на Госуслугах можно только в одном МФЦ Симферополя

Пройти процедуру подтверждения учетной записи на Госуслугах можно только в одном МФЦ Симферополя

Фото: Архив "КП"

После того, как в Крыму начала действовать система QR-кодов, у местных жителей резко вырос спрос на подтверждение учетной записи в Госуслугах, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Симферопольцев, желающих пройти данную процедуру, достаточно много. Для этих целей был выделен один МФЦ в центре города – по улице Толстого,15. Теперь там оказывают только одну услугу – подтверждение учетной записи ЕСИА.

Жителей Симферополя предупредили, что другие МФЦ в городе граждан для подтверждения аккаунта Госуслуг не принимают.

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