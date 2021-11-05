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Общество5 ноября 2021 14:57

Хакеры взломали сайт администрации Симферополя

Чтобы разместить на ресурсе фейковую новость
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Неизвестные взломали сайт администрации крымской столицы

Неизвестные взломали сайт администрации крымской столицы

Фото: Архив "КП"

Неизвестные взломали сайт администрации Симферополя. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе муниципалитета, хакеры разместили фейковый материал о «скачке радиационного фона в Черном море возле Севастополя».

- Действительно, сайт был взломан. На нем была опубликована фейковая новость, которую сразу заметили и оперативно удалили, – уточнили в пресс-службе.

В материале, который недолго находился в открытом доступе, сообщалось, что жители Севастополя начали жаловаться на ухудшение самочувствия. Утверждалось, что в это время недалеко от города был отмечен скачок радиационного фона. На место якобы была выслана группа быстрого реагирования (атомный подводный крейсер «Казань»), которая обнаружила источник радиации.

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