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Политика5 ноября 2021 16:00

У лидера Белоруссии есть действующее приглашение посетить Крым

Лукашенко посетовал, что Владимир Путин не пригласил его в Севастополь
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже давно имеет действующее приглашение посетить Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже давно имеет действующее приглашение посетить Крым

Фото: Архив "КП"

Белорусский лидер Александр Лукашенко имеет давнее приглашение посетить Крым, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Ранее Лукашенко пожаловался, что российский лидер не взял его с собой в Крым, о чем он сказал во время заседания высшего госсовета Союзного государства.

- Украина закрыла для Белоруссии небо и мы никак не можем попасть через Украину в Крым. А там у нас и собственность, и другие есть проблемы. Владимир Владимирович мне все обещал, что с собой возьмет в Крым, но вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил. Ну, если не в Крым, может в Питер съездим? – поинтересовался Лукашенко.

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