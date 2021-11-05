Пьяный житель Севастополя ночью отключал горожан от газоснабжения

В Севастополе задержали мужчину, который ночью отключал горожан от газоснабжения Фото: Архив "КП"

Стражи порядка задержали крымчанина, который ночью отключал горожан от газоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Севастополю.

Установлено, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина тайком отключил дома по улице Горпищенко и Генерала Саймонова от системы газоснабжения, а затем скрылся. Нарушителем оказался 34-летний житель Севастополя, его задержали и доставили в отдел полиции.

- По данному факту проводится проверка, противоправным действиям задержанного будет дана правовая оценка. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за незаконные операции с наркотиками, – добавили в пресс-службе.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50