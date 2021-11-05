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Политика5 ноября 2021 18:06

Россия заблокировала два военных корабля США в территориальных водах Крыма

Попытка вторжения будет пресечена открытием огня
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Россия заблокировала корабли ВМС США у берегов Крыма

Россия заблокировала корабли ВМС США у берегов Крыма

Фото: Анна КИРИЕНКО

Россия пресекла провокации американских военных кораблей у побережья Крыма, сообщается на портале Avia.pro. Российские военные установили вдоль побережья полуострова запретные зоны, чтобы корабли ВМС США не могли пройти.

- Попытка вторжения в эти воды будет немедленно пресечена открытием огня, что является предупреждением командованию ВМС США о недопустимости каких-либо провокаций, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что в Черное море вошли корабли ВМС США, которые принимают участие в военных учениях НАТО.

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