Россия заблокировала два военных корабля США в территориальных водах Крыма

Россия заблокировала корабли ВМС США у берегов Крыма Фото: Анна КИРИЕНКО

Россия пресекла провокации американских военных кораблей у побережья Крыма, сообщается на портале Avia.pro. Российские военные установили вдоль побережья полуострова запретные зоны, чтобы корабли ВМС США не могли пройти.

- Попытка вторжения в эти воды будет немедленно пресечена открытием огня, что является предупреждением командованию ВМС США о недопустимости каких-либо провокаций, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что в Черное море вошли корабли ВМС США, которые принимают участие в военных учениях НАТО.

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