В Белграде состоялся Международный форум «Память победителей»

В форуме приняли участие более 150 человек из 42 стран. Фото: пресс-служба ООД «Бессмертный полк России»

В Белграде завершил свою работу Международный форум «Память победителей», участниками которого стали организаторы шествия «Бессмертный полк» в странах ближнего и дальнего зарубежья, представители организаций соотечественников и иностранных граждан и других сообществ.

- Всего в мероприятии приняли участие более 150 человек из 42 стран. Они провели в столице Сербии два продуктивных дня, посвященных обучению и обмену опытом реализации проектов по увековечению памяти героев Второй мировой войны, обсуждению мер по противодействию попыткам фальсификации истории, - сообщили в пресс-службе ООД «Бессмертный полк России».

Участники форума поделились проектами по сохранению исторической правды: проведение фестивалей, вечеров поэзии и показов военного кино, работа с воинскими захоронениями и мемориалами, организация исторических уроков и конкурсов для детей и молодежи, работа в интернете и социальных сетях.

Организаторы отметили, что Бессмертный полк - это не только организация самого шествия, но и просветительская работа как с соотечественниками, так и с людьми разных национальностей, живущих в курируемой стране.

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