В Крыму спасли туристку в Долине привидений

В горах нужно вести себя осторожно, чтобы не случилось ЧП. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымским спасателям поступил тревожный сигнал о том, что женщина подвернула ногу в Долине привидений на горе Демерджи, поэтому не может самостоятельно идти.

- К месту происшествия направилась дежурная смена Алуштинского аварийно- спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 3 человек, - сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Пострадавшую доставили от подножия горы Демерджи в приемный покой больницы Алушты.

Погоду в горах нельзя предсказать, все может резко изменится за очень короткий промежуток времени. Густой туман, дождь, холод – все это может привести к несчастному случаю. Туристам, отправляющимся в горы даже на один день, спасатели рекомендуют строго соблюдать правила безопасного поведения.

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