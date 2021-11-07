Археологи обнаружили в Крыму пустую могилу с оружием времен Великого переселения

Фото: журнал "Краткие сообщения Института археологии", выпуск №263

В могильнике Джурга-Оба в Ленинском районе Крыма археологи обнаружили пустую могилу с артефактами времен Великого переселения народов. Внимание ученых привлек меч с прямым однолезвийным клинком. Об этом сообщает общероссийский археологический научный журнал «Краткие сообщения Института археологи».

По информации археологов, погребение датируется второй половиной V – первой половиной VI веков. В декоре клинка прослеживаются элементы как восточного, так и западного обрядов. В частности, ножны, в которых находился меч, украшали две птичьи головы- так свое оружие чаще всего украшали представители западных народов. По мнению ученых, меч мог попасть в Крым из Ирана или Среднего Востока.

По данным специалистов, погребения эпохи Великого переселения в Крыму встречаются нечасто.

Могильник Джурга-Оба находится недалеко от устья керченского пролива, в километре от античного города Китей.

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