Космонавт из Крыма возглавил МКС

Символический ключ от МКС уроженцу Севастополя Антону Шкаплерову передал астронавт из Европы Тома Песке. Фото: Роскосмос

На Международной космической станции состоялась «пересменка» экипажей. Как сообщает корпорация Роскосмос, новым командиром МКС стал уроженец Севастополя Антон Шкаплеров. Полномочия ему передал астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, возглавлявший станцию с 4 октября этого года. Песке и Шкаплеров подписали соотвествующий акт передачи полномочий.

- Герой России, космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров будет руководить международным экипажем 66-й долговременной экспедиции до своего возвращения на Землю, которое запланировано весной 2022 года. В свою нынешнюю миссию Антон Шкаплеров отправился 5 октября 2021 года на транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-19». Нынешний полет — четвертый в его космической карьере,- сообщили в Роскосмосе.

По предварительным данным американского космического агентства NASA, расстыковка корабля Crew Dragon запланирована на 7 ноября 2021 года. После его расстыковки и до прибытия нового экипажа на Международной космической станции продолжат работу космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай.

На следующей неделе ожидается запуск пилотируемого корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-3 в составе Раджа Чари, Томаса Маршберна, Кайлы Бэррон и Маттиаса Маурера.

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