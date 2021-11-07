В Крыму разрешили размещение в отелях со справкой о медотводе

В Крыму обновили правила размещения в гостиницах и санаториях. Фото: Министерство курортов и туризма РК

В Крыму ввели возможность размещения в отели со справкой о медотводе. Новые правила будут действовать с 8 ноября, сообщают в Министерстве курортов и туризма республики.

Правила приема и размещения в гостиницах, санаториях и пансионатах обновлены согласно указу главы Крыма. В документе говорится, что люди с медотводом при заселении должны предъявить отрицательный ПЦР-тест на ковид.

- С 8 ноября 2021 года для граждан, имеющих противопоказания к вакцинации, приём и размещение в гостиницах, санаториях, пансионатах разрешены при наличии медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации и отрицательного результата ПЦР-теста на наличие возбудителя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, полученного не позднее чем за 72 часа, - говорится в документе.

При этом с 8 ноября при приеме и размещении в отели и санатории отрицательный ПЦР-тест не требуется при наличии сертификата о вакцинации или QR-кода, а также сертификата о перенесенном заболевании COVID-19.

При этом каждый объект размещения может вводить свои условия заселения.

При формировании и осуществлении автобусных экскурсий, посещении музеев, баров, ресторанов, кинотеатров, театров кроме документа, удостоверяющего личность потребуется сертификат о вакцинации или о перенесенном заболевании COVID-19, или QR-код, или справка об отрицательном результате ПЦР-тестирования, срок действия которой не более 7 дней.

Как и прежде экскурсионные услуги в музеях возможны при условии формирования групп численностью до 10 человек и менее при соблюдении социальной дистанции и возможности применения аудиогидов.

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