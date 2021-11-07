В Керчи начали восстанавливать недавно реконструированный парк

Первую очередь Комсомольского парка в Керчи открыли после реконструкции в 2018 году. Фото: Администрация Керчи/Вконтакте

В Керчи стартовали восстановительные работы в недавно реконструированном Комсомольском парке. Как сообщает пресс-служба администрации города, в парке будет уложена заново просевшая тротуарная плитка, приведут в порядок инсталляции, удалят с них надписи. Также будет отремонтирована вентиляционная шахта сухого фонтана и выполнен косметический ремонт копии Крымского моста, высажены туи.

- По поручению главы администрации Керчи Святослава Брусакова работы должны быть выполнены за 2 недели, - сообщает пресс-служба администрации.

Первая очередь Комсомольского парка в Керчи была открыта после реконструкции в 2018 году. На работы было потрачено несколько десятков миллионов рублей. Спустя некоторое время после реконструкции в парке начала проседать тротуарная плитка, засохли высаженные здесь туи, дала трещину инсталляция «Крымский мост», на которую, по рассказам очевидцев въехали «Жигули».

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