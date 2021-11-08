Погода на 8 ноября 2021 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 20 градусов

В Крым пришла поздняя осень. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

8 ноября на Крымском полуострове, как сообщили в Крымском гидрометеоцентре метеоусловия диктует юго-западная периферия антициклона. Особых дождей не ожидается, а грибные – это привычное дело для осенней поры. Местами туман.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +18...+20°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Юго-восточный ветер будет дуть со 9-14 м/с. Днем воздух прогреется до +18…+20°.

В городе счастья Ялте, по информации gismeteo, сухо, скорость южного ветра до 8 м/с. Днем +14…18°.

В Феодосии на пару градусов прохладнее, чем на ЮБК.

В Евпатории в комплекте с теплом в +15…16° идет небольшой дождь и юго-западный ветер до 13 м/с.

Температура воды в Черном море +13… +17°.

Синоптики предупреждают, что во вторник и среду существенно похолодает: столбик термометра сползет вниз на 3-8°. Нагрянут дожди, местами сильные. Северо-восточный ветер разгонится до 20 м/с.

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