В Евпатории бесследно исчез 53-летний мужчина

Вадим Сурков/ Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым просит помощи в розыске человека, от которого нет вестей уже с конца прошлого года.

- Пропал Сурков Вадим Борисович, 53 года (1968 года рождения), город Евпатория, - такой пост волонтеры разместили в соцсети, отметив, что уже несколько месяцев – с декабря 2020 года нет достоверной информации о его местонахождении.

Приметы пропавшего: 170 сантиметров рост, худощавый, седые волосы и карие глаза.

Если вы видели Вадима Суркова или похожего на него мужчину, пожалуйста, позвоните на горячую линию поискового отряда 8 800 7005452 или 112 (звонок бесплатный)

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