Двое парней в Симферополе снимали на камеру свои издевательства над людьми

Двое парней в крымской столице снимали на камеру свои издевательства над людьми Фото: Архив "КП"

Двое молодых людей в Симферополе измываются над людьми, снимая свои действия на камеру. Об этом свидетельствуют видеозаписи, которые подростки сами публикуют в социальных сетях.

Неизвестно, являются ли парни жителями крымской столицы, как и цель их действий. Однако, если произошедшем заинтересуются органы правопорядка, нарушителей будет несложно вычислить, так как один из них вовсе не скрывает своего лица.

Ознакомившись с видео, пользователи соцсетей выразили свое негодование в комментариях, требуя в один голос наказания.

- В Москве против пранкера, который распылил газ на женщину, возбудили уголовное дело. Ждем ответ от наших правоохранительных органов». На данный момент страница в соцсетях, на которой публиковались видео, удалена.

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