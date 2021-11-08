Строительство Соборной мечети в Симферополе продолжается

У Соборной мечети в Симферополе расширят дорогу и построят эстакаду. Фото: Википедия

Строительств Соборной мечети в Симферополе идет полным ходом. Рабочие намерены расширить дорогу и построить эстакаду. Также в ближайшее время будет заключен договор на строительство ограждения.

- Министерство транспорта Крыма, в свою очередь, разрабатывает техническое задание, которым предусмотрено увеличение количества полос движения в районе мечети до четырех, – приводит КИА слова главы Госкомитета по делам межнациональных отношений РК Айдера Типпа.

В здание уже провели электрические и газовые сети. Кроме того, планируется строительство эстакады, перенос остановки и троллейбусных линий, устройство пешеходного перехода. Все работы проводят согласно установленным ранее срокам. Строительство намерены завершить в апреле 2022 года.

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