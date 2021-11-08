Космонавт поделился кадрами Симферополя, сделанными из космоса

Космонавт Шкаплеров показал фото столицы Крыма. Фото: Антон Шкаплеров/Instagram

Командир МКС, космонавт из Крыма Антон Шкаплеров поделился в своем Instagram снимками Симферополя, сделанными из космоса. Он напомнил, что c древнегреческого языка название города можно перевести как «город-собиратель».

- Да, сегодня мы пролетаем над столицей Республики Крым. И заодно передаю большой космический привет всем моим друзьям, родным и близким, – написал на своей страничке космонавт.

Он напомнил, что в Симферополе много памятников, монументов, красивых зданий, исторических сооружений и других культурных достопримечательностей. Он порекомендовал гостям полуострова обязательно посетить столицу республики.

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