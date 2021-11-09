Погода на 9 ноября 2021 года в Крыму и Севастополе: резко похолодает до плюс 9 градусов

В Крыму действует штормовое предупреждение. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

9 ноября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение. Холодный арктический фронт принесет в южный край очень сильные дожди, резкое похолодание на 10-12°, а северо-западный ветер разгонится до 17-22 м/с.

- В Симферополе облачно. Днем дождь и северо-западный ветер до 17 м/с. Температура воздуха ночью и днем +9...+11°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе облачно с прояснениями. После обеда пойдет дождь. Скорость северного ветра 15-20 м/с. Столбик термометра ночью и днем не преодолеет отметки в +14°.

Город счастья Ялта, по данным gismeteo, порадует теплом до +18°. Сильный дождь. Северо-западный ветер до 21 м/с.

Феодосия +9...+13°, дождь, переменная облачность, северный ветер 10-18 м/с.

В Евпатории пасмурно, всего +9...+14°, скорость северного ветра 6-10 м/с.

Температура воды в Черном море у берегов Феодосии +13, на ЮБК целых +17°.

Нужно отметить, что в среду, 10 ноября, и вовсе ожидается мокрый снег.

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