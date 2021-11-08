За неделю в Симферополе выявили 5 фактов нарушения миграционного законодательства

Симферопольскими полицейскими за неделю выявлено пять фактов нарушения миграционного законодательства Фото: Архив "КП"

Правоохранители в Симферополе в ходе проверки соблюдения миграционного законодательство за прошедшую неделю зарегистрировали 5 фактов фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Установлено, что местные жители незаконно зарегистрировали по месту своего проживания 18 иностранных граждан, понимая, что они проживать по этим адресам не будут. Стражи порядка провели осмотр домов, в ходе которых убедились в отсутствии там вещей иностранцев. Нарушители сознались, что за каждого иностранного гражданина они получили по 500 рублей в качестве денежного вознаграждения.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). Нарушителям грозит тюрьма в виде лишения свободы сроком до трех лет. В настоящий момент все участники дела находятся под подпиской о невыезде.

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