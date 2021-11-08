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Туризм8 ноября 2021 17:40

Новогодние туры в Крым подорожают минимум на 15%

Выросла себестоимость услуг
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
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Несколько лет лучшее новогоднее убранство в Ялте

Несколько лет лучшее новогоднее убранство в Ялте

Фото: архив "КП"

Новогодние туры в Крым подорожают минимум на 15%. Такое мнение КП-Крым высказала директор Ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светлана Возная.

- Чек будет дороже однозначно, поскольку идет рост себестоимости услуг на 15-20%, - отметила она. - Но отельеры будут стараться держать цену в преддверии подготовки к сезону-2022. Это будет особенный год для крымского турбизнеса.

Продажи отдыха на новогодние праздники уменьшились после введения обязательных QR-кодов для размещения в отелях и гостиницах, посещения ресторанов, театров и музеев. Массовых отказов от бронировок нет, но если ограничения сохранятся или ужесточатся, ситуация изменится.

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