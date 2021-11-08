Узнали, где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 9 ноября 2021

Свет отключат на время.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
9 ноября часть Симферополя и Севастополя временно останется без электричества.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Амурская, 88, 113-119 (нечет)
проезд Байкальский, 3, 4а, 6
пер. Енисейский, 2, 4, 7
ул. Набережная 40-46 (чет)
ул. Дыбенко, 1
ул. Надинского 2-20 (чет), 1-17 (нечет)
ул. Перегонец 44-64 (чет), 37-49 (нечет)
просп. Победы, 144/21-174 (чет), 125
ул. Балаклавская 32-54
пер. Ореховый, 1-7
ул. Русская 100-140а (чет), 103
пер. Русский, 1-9
ул. Трубаченко 40-64 (чет), 35-65 (нечет)
ул. Севастопольская, 6-10
ул. Чехова, 2
ул. Некрасова 17
ул. Самокиша 16
ул. Севастопольская/Чехова, 12/2, 14/2;
ул. Сергеева-Ценского 4-10 (чет), 5-21 (нечет);
ул. Турецкая 8-16 (чет), 5-21 (нечет)
ул. Беспалова, 106-110 (чет), 31-41 (нечет)
ул. Ломоносова, 14-46 (чет), 3-31 (нечет)
ул. Нестерова, 42, 2а
ул. Первомайская, 10-20а (чет), 17-51 (нечет)
пер. Первомайский, 2-10 (чет), 16, 18, 3-13 (нечет)
пр-т Вернадского, 141, 141/2
ул. Лескова, 2-56 (чет), 3, 3а, 3б, 7-33 (нечет)
ул. Радищева, 8-38 (чет), 3-39 (нечет)
ул. Гончарова, 18-60 (чет), 13-43 (нечет)
ул. Пирогова, 15, 17
микрорайона Каменка – садовые товарищества: «Вишневый сад», «Темп», «Монтажник», «Домостроитель», «Нерудник», «Пневматика», «Автомобилист», «Луч», «Тепловик», «Геолог», «Сельский строитель», «Ягодка Крым», «Ромашка», «Садовод»
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 17.00
ул. Кулакова,59;
ул. Очаковцев,60;
ул. Большая Морская,50
ул. Генерала Жидилова, 18
с 8.00 до 17.00
ул. Кулакова 59
ул. Генерала Жидилова 18
ул. Очаковцев 60
с 10.00 до 12.00
пер. Мореходный 2-14,1-5
про. Троицкий 2-12,15-А,7-А,1-3,9,17
ул. Генерала Жидилова 336-кад
ул. Мореходная 60-А,94-Б,94-Г,62-102,21-41,91,95
ул. Айландовая 12-14
с 8.00 до 17.00
пос.1 отд. с/х Золотая балка: ул. Ахлестина 4-28,3-27; ул. Лазурная 2-30,1-27; ул. Лазурная 4-6.
с 8.00 до 17.00
пос. Ласпи 1,2,3,4; ул. Севастопольская зона ЮБК 52,136, 49-а,51,53/6,53/69, 53/100,111,53/143, зона ЮБК-24 22,24,21,23; Южнобережное шоссе 40; ООО «Агат-А»; ул. Севастопольская зона ЮБК – гр. Прахина Т.Н., ООО «НПФ «Реле», ОК «Мечта», РСК «Морской», лечебно-оздоровительный комплекс.
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