Узнали, где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 9 ноября 2021

Свет отключат на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

9 ноября часть Симферополя и Севастополя временно останется без электричества.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Амурская, 88, 113-119 (нечет)

проезд Байкальский, 3, 4а, 6

пер. Енисейский, 2, 4, 7

ул. Набережная 40-46 (чет)

ул. Дыбенко, 1

ул. Надинского 2-20 (чет), 1-17 (нечет)

ул. Перегонец 44-64 (чет), 37-49 (нечет)

просп. Победы, 144/21-174 (чет), 125

ул. Балаклавская 32-54

пер. Ореховый, 1-7

ул. Русская 100-140а (чет), 103

пер. Русский, 1-9

ул. Трубаченко 40-64 (чет), 35-65 (нечет)

ул. Севастопольская, 6-10

ул. Чехова, 2

ул. Некрасова 17

ул. Самокиша 16

ул. Севастопольская/Чехова, 12/2, 14/2;

ул. Сергеева-Ценского 4-10 (чет), 5-21 (нечет);

ул. Турецкая 8-16 (чет), 5-21 (нечет)

ул. Беспалова, 106-110 (чет), 31-41 (нечет)

ул. Ломоносова, 14-46 (чет), 3-31 (нечет)

ул. Нестерова, 42, 2а

ул. Первомайская, 10-20а (чет), 17-51 (нечет)

пер. Первомайский, 2-10 (чет), 16, 18, 3-13 (нечет)

пр-т Вернадского, 141, 141/2

ул. Лескова, 2-56 (чет), 3, 3а, 3б, 7-33 (нечет)

ул. Радищева, 8-38 (чет), 3-39 (нечет)

ул. Гончарова, 18-60 (чет), 13-43 (нечет)

ул. Пирогова, 15, 17

микрорайона Каменка – садовые товарищества: «Вишневый сад», «Темп», «Монтажник», «Домостроитель», «Нерудник», «Пневматика», «Автомобилист», «Луч», «Тепловик», «Геолог», «Сельский строитель», «Ягодка Крым», «Ромашка», «Садовод»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ул. Кулакова,59;

ул. Очаковцев,60;

ул. Большая Морская,50

ул. Генерала Жидилова, 18

с 8.00 до 17.00

ул. Кулакова 59

ул. Генерала Жидилова 18

ул. Очаковцев 60

с 10.00 до 12.00

пер. Мореходный 2-14,1-5

про. Троицкий 2-12,15-А,7-А,1-3,9,17

ул. Генерала Жидилова 336-кад

ул. Мореходная 60-А,94-Б,94-Г,62-102,21-41,91,95

ул. Айландовая 12-14

с 8.00 до 17.00

пос.1 отд. с/х Золотая балка: ул. Ахлестина 4-28,3-27; ул. Лазурная 2-30,1-27; ул. Лазурная 4-6.

с 8.00 до 17.00

пос. Ласпи 1,2,3,4; ул. Севастопольская зона ЮБК 52,136, 49-а,51,53/6,53/69, 53/100,111,53/143, зона ЮБК-24 22,24,21,23; Южнобережное шоссе 40; ООО «Агат-А»; ул. Севастопольская зона ЮБК – гр. Прахина Т.Н., ООО «НПФ «Реле», ОК «Мечта», РСК «Морской», лечебно-оздоровительный комплекс.

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