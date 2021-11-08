Памятник Котляревскому в Феодосии без сабли оставил 17-летний парень

В Феодосии полицейские установили личность подростка, повредившего памятник Петру Котляревскому. Фото: скриншот из видео/пресс-служба МЧС по РК

Правоохранителям удалось установить личность нарушителя, который повредил памятник Петру Котляревскому в Феодосии. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, им оказался 17-летний подросток.

-Вечером четверо подростков, прогуливаясь по набережной, решили залезть на памятник. Один из них задел металлическую саблю, которая в результате отломалась и упала на землю. Молодой человек хотел ее прикрепить на место, но у него ничего не вышло, подростки оставили саблю на памятнике и убежали. Как пояснил молодой человек, умысла повредить памятник у него не было, – пояснили в пресс-службе.

По факту нарушения составлен административный протокол по статье 7.17. КоАП РФ (Повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли причинение значительного ущерба). В качестве наказания нарушителю придется выплатить штраф.

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