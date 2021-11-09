В Крыму «Большая медведица» хочет стать Королевой Бала хризантем 2021

«Большая медведица». Фото: Михаил Розенштейн/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

На Балу хризантем в Большой Ялте можно увидеть свыше 500 сортов и форм изящного цветка.

В кадре, возможно, Королева Бала. Фото: Михаил Розенштейн/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Хризантема «Большая медведица» - одна из претенденток на почетный титул Королева Бала. У эффектного цветка есть все необходимое для победы – нежность и глубина цвета, причудливый изгиб лепестков.

Кому достанется корона решают посетители Сада, также голосование за самый красивый цветок проходит и онлайн.

Бал хризантем в самом разгаре. Желающих побывать на цветочной выставке много, тем более что для посещения Сада не нужен QR-код или ПЦР-тест, достаточно надеть медицинскую маску и не болеть ОРВИ,

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50