Ночью 10 ноября в Крыму выпадет первый снег – синоптики

До конца недели температура днем не будет превышать 6 градусов Фото: Архив "КП"

После теплый выходных в начале ноября в Крым пришел холодный фронт. Как сообщили КП-Крым в региональном гидрометцентре, он принес на полуостров первый снег.

- Под конец дня в Симферополе станет заметно холоднее, чем было утром. Ночью столбики термометра опустятся до 1-2 градусов мороза, - говорит начальник гидрометцентра Татьяна Любецкая. - Первые снежные осадки можно ждать уже этой ночью. Сначала будет сильный дождь, а потом есть вероятность мокрого снега. К утру осадки ослабеют.

По словам синоптика, до конца недели температура днем не будет превышать 6 градусов тепла, но на выходных столбики термометра поднимутся до 10-12 градусов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50