Крымчанин сбыл за 40 тысяч рублей авто, которое ему передали для ремонта

Мужчина продал чужое авто, которое позже отправилось в пункт приема металлолома Фото: Архив "КП"

В дежурную часть ОМВД России по Симферопольскому району обратился 53-летниий житель пгт. Гвардейское с заявлением о краже автомобиля марки «ГАЗ 5312», сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

Пострадавший передал авто своему приятелю для ремонта с последующим правом пользования. Когда собственнику понадобилась машина, приятель отказался ее возвращать.

Правоохранители задержали 30-летнего местного жителя, который пояснил, что решил не заниматься ремонтом автомобиля, а просто продал его. Мужчина выручил 40 тысяч рублей, которые успел потратить на собственные нужды. Позже стало известно, что транспорт был демонтирован и сдан в пункт приема металлолома.

- Следственным отделом ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата), – говорится в сообщении.

Уточняется, что потерпевшему был причинен ущерб на сумму в 120 тысяч рублей. Теперь нарушителю грозит до пяти лет тюрьмы.

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